Ученые нашли способ производства идеального стекла

Австралийские исследователи из Университета Кертина разработали экологически чистый метод создания стекла с уникальными свойствами. Новая технология позволяет производить стекло, которое отталкивает воду и обладает антимикробными характеристиками, используя солевой раствор и ультразвук.

Традиционные методы модификации стекла часто связаны с использованием токсичных химикатов, а их эффективность снижается со временем. Предложенный учеными подход использует раствор диазониевых солей и ультразвуковое воздействие на частоте 24 кГц, что приводит к образованию микропузырьков и микровзрывов, изменяющих поверхность стекла на молекулярном уровне. В результате получается долговечное покрытие, устойчивое к износу и экологически безопасное.

Технология открывает новые возможности в различных областях, включая создание самоочищающихся поверхностей и улучшение систем фильтрации воды. Водоотталкивающие свойства стекла препятствуют размножению бактерий, таких как кишечная палочка, что делает его перспективным материалом для медицинского и промышленного применения.

Евгений Федуненко