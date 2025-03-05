Выручка Headhunter в 2024 году выросла на 34,5%

По итогам 2024 года выручка МКПАО «Хэдхантер» по МСФО выросла на 34,5% в годовом выражении, до 39,6 млрд руб., говорится в пресс-релизе (.pdf) компании. Скорректированный показатель EBITDA увеличился до 23,2 млрд руб. и составил 58,6% от выручки. Количество платящих клиентов выросло на 3,5% и достигло 623 тыс.

Компания также представила отчетность за четвертый квартал 2024 года. За эти три месяца выручка выросла на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 10,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 5,54 млрд руб., или 53,1% от выручки. Скорректированный показатель чистой прибыли вырос на 97,4%, до 6,6 млрд руб. В компании связали это с ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для IT-компаний.

Гендиректор «Хэдхантера» Дмитрий Сергиенков назвал 2024 год очень успешным для компании и заявил об «устойчивом тренде роста инвестиции в HR со стороны клиентов». Важным событием он назвал выплату дивидендов (акционеры МКПАО одобрили выплаты за девять месяцев 2024 года в размере 907 руб. на акцию).

МКАО «Хэдхантер» — новая материнская компания группы, зарегистрированная в 2023 году в Калининградской области. По итогам первого этапа редомициляции структура получила 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC. В октябре 2024-го HeadHunter получил разрешение на переезд в Россию. Он был завершен в конце ноября того же года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «HeadHunter завершает переезд».