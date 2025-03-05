В феврале Сочи принял более 1,1 млн туристов

В феврале 2025 года Сочи посетили более 1,13 млн туристов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 4,6%. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на департамент курортов, туризма и потребсферы городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По итогам 2024 года курорт принял рекордные 8 млн гостей. Рост турпотока составил 5,17%.

За последние шесть лет совокупный туристический поток в Сочи достиг 41,8 млн человек, увеличившись на 123%. В 2019 году город посетили 6,5 млн отдыхающих, в 2020-м — 5,5 млн (снижение связано с временным закрытием курорта из-за пандемии), в 2021-м — 6,9 млн, в 2022-м — 7,2 млн, в 2023-м — 7,6 млн, а в 2024 году — 8,02 млн человек.

В департаменте отмечают, что популярность курорта обусловлена обширным номерным фондом различных категорий, развитой туристической инфраструктурой, количеством и высоким качеством подготовки морских пляжей, а также разнообразием развлечений для всех категорий отдыхающих.

«Стратегически значимые для города Сочи направления туризма — пляжный, санаторно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой, событийный, горноклиматический»,— прокомментировали в департаменте курортов, туризма и потребсферы администрации города.

Мария Удовик