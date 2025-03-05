Правительство расширило список крупных проектов, финансируемых из ФНБ

Правительство России включило 12 новых проектов в перечень финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и бюджетных средств. Эти проекты будут находиться под особым контролем государства для предотвращения нарушений и повышения эффективности расходования средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Института экспериментальной кардиологии в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Здание Института экспериментальной кардиологии в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Среди новых проектов — объекты в сфере транспорта, здравоохранения, образования, культуры и природопользования. В список вошли:

строительство новой сцены Академического малого драматического театра—Театра Европы в Санкт-Петербурге,

реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии в Москве,

реконструкция Федоровского поднапорного гидроузла на реке Кубань в Краснодарском крае,

создание железнодорожной инфраструктуры на участке Владиславовка—Семь Колодезей в Крыму,

строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра в Малом Знаменском и Колымажном переулках в Москве,

реконструкция детского лагеря «Солнечный» в составе международного центра «Артек» в Крыму.

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составил 11 трлн 965 млрд 801,9 млн руб., или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год. В конце января стало известно о планах правительства вернуть возможность размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в банках для финансирования длинных инвестиционных проектов. Подготовленное Минфином постановление закрепляет этот действовавший до 2017 года механизм. Применить его в первую очередь предполагается при строительстве ВСМ Москва—Санкт-Петербург.

Подробности — в материале «Ъ» «ФНБ откроют новый депозит».