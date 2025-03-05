В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме

После взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Белореченске ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В здании разрушены перекрытия во втором подъезде, повреждены четыре квартиры. Жителей эвакуировали, пострадали три человека, два из них находятся в больнице.

Жители второго подъезда временно размещены в гостинице «Белореченск». Специалисты обеспечили их питанием и необходимыми вещами.

В 9:00 по мск глава Белореченского района планирует собрать все службы на комиссию по чрезвычайным ситуациям. Там будут приняты решения для дальнейших действий.

Этой ночью в Белореченске в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Из дома эвакуировали 54 человека, включая 12 детей.

Алина Зорина