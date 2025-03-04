Из-за сильного ветра в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень опасности в Петербурге, введенный 3 марта, продолжит действовать до 20:00 4 марта, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Рocгидрометцeнтрa. Всему виной сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В период с 10:00 5 марта до 08:00 6 марта в городе снова объявят «желтый» уровень опасности. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что помимо ветра в городе 4 марта ждут осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров покажут до 3 градусов тепла.

Андрей Маркелов