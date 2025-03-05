В Тюменском районе 14 населенных пунктов остались без газа из-за аварии

На территории Тюменского района в Тюменской области отключали газоснабжение для 14 населенных пунктов из-за аварии на газопроводе, сообщила в своем Telegram-канале глава района Ольга Зимина. Включение было запланировано 5 марта на 9:00

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Газопровод высокого давления был поврежден 4 марта в Тюмени в районе Московского тракта, под отключение газа попали многоквартирные дома и социальные объекты. На текущий момент ремонт завершен.

В результате аварии на 5 марта учеников Переваловской и Московской школ перевели на дистант. В садиках работают только дежурные группы, так как с утра прогреть все помещения было невозможно.

Напомним, в конце ноября в Тюмени в нескольких домах отключили тепло из-за аварии на теплотрассе, когда на ул. Монтажников, 11к2 прорвало трубу.

Ирина Пичурина