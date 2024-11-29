В Тюмени в нескольких домах отключили тепло из-за аварии на теплотрассе

Несколько домов в Восточном районе Тюмени остались без отопления из-за прорыва трубы на ул. Монтажников, 11к2, сообщил портал 72.ru. Работы над восстановлением теплоснабжения уже ведутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария на теплотрассе произошла вечером 28 ноября, около 17:00, в результате чего подачу тепла отключили не только на ул. Монтажников, но и в домах №4, 6, 6к2, 8а, 8, 10, 12 по ул. Моторостроителей. Подключить дома к отоплению должны 29 ноября до 16:00.

В прошлом месяце прокуратура Тюменской области организовала проверку из-за коммунальной аварии на ул. Самарцева в Тюмени. Без отопления остались несколько близлежащих домов. Прорыв произошел 22 октября около 18:00.

Ирина Пичурина