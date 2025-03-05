Выступление Трампа в Конгрессе прервал демократ, его вывели из зала

Выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе было прервано демократом Элом Грином — членом Палаты представителей от 9-го избирательного округа Техаса. Господина Грина вывели из зала. Трансляцию ведет Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эл Грин

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Эл Грин

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Во время речи господина Трампа об исторической победе на президентских выборах демократы начали прерывать его выступление выкриками. В ответ республиканцы скандировали «США! США! США!». Спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал соблюдать уважение к президенту. После этого он распорядился вывести из зала Эла Грина, который отказался садиться.

Некоторые из демократов в Конгрессе размахивают табличками с надписями «Маск ворует» и «защитите ветеранов». Также на часть заявлений Дональда Трампа представители демократической партии поднимают таблички с надписью «Ложь».

Президент США выступает перед Конгрессом с посланием «О положении страны».Темой выступления господина Трампа станет «возрождение американской мечты», говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.