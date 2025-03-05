Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор одобрил предложение ужесточить штрафы за нарушение санитарных норм в жилых помещениях. Об этом говорится в ответе главы ведомства Анны Поповой на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова. Документ есть в распоряжении «РИА Новости».

Господин Колунов ранее рассказал, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который увеличит штрафы за антисанитарию в жилых и общественных помещениях. Для физических лиц они могут вырасти с 500–1500 руб. до 25 тыс. руб., для юридических — с 10–20 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ»,— говорится в ответе госпожи Поповой. В Роспотребнадзоре отметили, что размер штрафов по статье 6.4 КоАП РФ не менялся с 2008 года, что, по мнению главы ведомства, не способствует соблюдению санитарных норм.

Сергей Колунов отметил, что повышение штрафов уже поддержано и эту меру планируется реализовать. При этом он добавил, что будет продолжать добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не окажут должного эффекта.