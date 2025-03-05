Сбербанк предлагает дополнить законопроект о телефонном мошенничестве

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов 4 марта на заседании Совета по развитию цифровой экономики и Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации представил предложения компании по внесению изменений в законопроект о мерах по противодействию телефонному мошенничеству. Сам законопроект был внесен в Госдуму в середине февраля и предлагает объединить большое число мер, которые должны применять банки, операторы связи и государство для борьбы с телефонным мошенничеством. Например, уже сейчас предлагается собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности для обнаружения мошенников (см. “Ъ” от 4 февраля).

Среди предложений «Сбера» Станислав Кузнецов назвал дополнение законопроекта возможностью использования для аутентификации коммерческих биометрических систем «на конкурсной основе» — сейчас в проекте учтено только использование Единой биометрической системы. А также предлагается предусмотреть возможность использования других сервисов удаленной идентификации помимо Единой системы идентификации и аутентификации.

Помимо этого, в Сбербанке предлагают уточнить понятие «абонентский терминал пропуска трафика» в проекте. «Под этим подразумевается конкретное устройство, "сим-бокс", которое зачастую используется в мошеннических целях. Однако сейчас под указанный термин попадают абсолютно все пользовательские устройства, включая телефоны, что создает правовую неопределенность»,— сказал Станислав Кузнецов.

Татьяна Исакова