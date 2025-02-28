В Тамбове хотят вернуться к проекту КРТ исторического центра

Члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали необходимость комплексного развития исторического квартала в центре города. Об этом рассказали в мэрии Тамбова. На заседании градсовета обсудили мастер-план комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Ленинградская, Советская, Кронштадтская, Карла Маркса.

Несколько лет назад эта часть города уже была включена в список подлежащих комплексному развитию, но проект не был реализован полностью, рассказали в мэрии облцентра. Среди основных сложностей реализации — пять объектов культурного наследия (ОКН) в этой зоне, ограничение по этажности, а также наличие новых домов наряду с изношенными старыми. Мнения членов градсовета, высказанные в ходе заседания, планируется учесть при дальнейшей разработке документации по КРТ.

В последние годы в Тамбове проекты комплексного развития территории не пользовались популярностью. Так, в 2024 году в облцентре дважды прошли торги на 2,2 га на улице Астраханской с понижением цены с 1,3 млн до 1,1 млн руб. Эти аукционы никого не заинтересовали, других в регионе не проводилось.

При этом в регионе состоялось несколько торгов по передаче прав на ОКН частным инвесторам. Так, например, осенью 2024 года тамбовское ООО «Современные строительные технологии» выкупило «Городскую усадьбу купца Ефанова» на улице Ленинградской за 669,7 тыс. руб. В середине января воронежское ООО «Стройторг» Нины Пащенко и Евгении Сныткиной приобрело «Дом М. Т. Попова» на улице Кронштадтской за 1 руб. Программа приватизации исторических зданий в Тамбове за 1 руб. началась в январе 2024 года. По данным мэра города Максима Косенкова на конец октября, с этого времени было реализовано восемь ОКН.

Мария Старикова