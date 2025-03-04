Кто возглавлял Новгородскую область

24 октября 1991 года указом президента РФ Бориса Ельцина главой администрации Новгородской области был назначен Михаил Прусак (5762 дня в должности), с 1988 года возглавлявший совхоз «Трудовик» в Холмском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Прусак в 2006 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Михаил Прусак в 2006 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

17 декабря 1995 года господин Прусак, выдвигавшийся от партии «Наш дом — Россия», с результатом 56,17% голосов выиграл выборы и возглавил Новгородскую область в новой должности — губернатора. Его ближайший конкурент от КПРФ Валерий Гайдым набрал 8,72%.

Михаил Прусак переизбирался на пост главы региона в 1999 году с 56,17% голосов избирателей (ближайший конкурент набрал менее 3%) и в 2003 году как кандидат от Демократической партии России с результатом 91,56% голосов. В 2005 году он вступил в «Единую Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Митин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Митин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

3 августа 2007 года президент Владимир Путин принял прошение о досрочной отставке Михаила Прусака и назначил врио губернатора Сергея Митина (3482 дня в должности), занимавшего до этого пост замминистра сельского хозяйства. 7 августа господин Митин возглавил область после единогласного одобрения депутатами облдумы. 7 августа 2012 года Владимир Путин вновь назначил его врио главы области, а 14 октября 2012 года Сергей Митин был избран губернатором на прямых выборах, набрав 75,95% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

13 февраля 2017 года господин Митин досрочно сложил с себя полномочия. В тот же день Владимир Путин назначил врио губернатора Андрея Никитина (2916 дней в должности), занимавшего перед этим пост гендиректора Агентства стратегических инициатив. 10 сентября того же года на выборах главы региона он набрал 67,99% голосов избирателей.

Господин Никитин возглавлял Новгородскую область до 7 февраля 2025 года, после чего перешел на должность заместителя министра транспорта РФ.