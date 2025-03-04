Чем известен новый врио губернатора Новгородской области Александр Дронов

4 марта президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-губернатору Новгородской области Александру Дронову пост врио главы региона. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дронов

Фото: Правительство Новгородской области Александр Дронов

Фото: Правительство Новгородской области

Дронов Александр Валентинович родился 5 июля 1979 года в Моздоке. В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, в 2006 году — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы.

В 1999 году начал трудовую деятельность в дорожной отрасли. Работал в Федеральном дорожном агентстве, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством.

В апреле 2017 года пришел в правительство Новгородской области с должности исполняющего обязанности директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе РФ Федерального дорожного агентства.

С июня 2017 года был заместителем губернатора Новгородской области, с января 2018-го одновременно работал заместителем председателя правительства региона. С 15 января 2020 года — первый заместитель губернатора Новгородской области Андрея Никитина.