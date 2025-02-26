Петербургское УФАС возбудило дело в отношении ВТБ из-за рекламной рассылки

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу возбудило административное дело по ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе в отношении банка ВТБ, сообщает пресс-служба ведомства 26 февраля.

«"Возможность выиграть 200 тысяч рублей". "Подняли ставки! Теперь до 24% годовых по вкладу"»,— говорилось в рекламных сообщениях от кредитной организации, которые пришли на телефон одному из жителей города.

Согласия на рекламную рассылку петербуржец не давал и обратился в УФАС. Согласно закону, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия адресата. Если вину ВТБ удастся доказать, то банку грозит крупный штраф.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что аналогичный проступок АО «Почта Банк» обошелся кредитной организации в 500 тыс. рублей. Деньги выплатили в федеральный бюджет.

Андрей Маркелов