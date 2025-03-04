Власти Екатеринбурга опровергли фейки об атаках на школы города

Администрация Екатеринбурга опровергла информацию о готовящихся атаках и других насильственных акциях в школах города, назвав ее фейком, направленным на создание паники и срыв учебного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В связи с распространением сообщений в социальных сетях и мессенджерах, в школах и детских садах Екатеринбурга усилены меры безопасности. Руководители учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами.

Напомним, с 24 февраля в соцсетях и мессенджерах распространялась ложная информация о том, что на школы города планируются атаки. В мэрии назвали это «спланированной информационной кампанией», однако меры безопасности в школах и детских садах города усилены.

Полина Щуцкая