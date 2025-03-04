Известный пермский боксер отметил 55-летний юбилей

Сегодня 55 лет исполнилось известному пермскому боксеру Петру Павлову. Он чемпион РСФСР 1982, 1983 годов, мастер спорта СССР (1985 год).

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Петр Павлов с 1995 года возглавлял Федерацию бокса Пермской области (а затем Пермского края), а с 2002 года — межрегиональное бюро Федерации бокса ПФО. Он стал видным спортивным функционером в Прикамье в период правления Виктора Басаргина, входил в команду экс-министра спорта Павла Ляха. Петр Павлов уволился с должности директора ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» в октябре 2017 года. В 2018 году также покинул пост президента федерации бокса Пермского края, став почетным президентом организации. С 2019 года боксер работает директором МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района Перми». Заслуженный тренер России, судья международной категории АИБА