Акционеры группы «О'кей» обсудят редомициляцию из Люксембурга в Россию

Акционеры группы «О'кей» (O'KEY Group S.A.) обсудят перенос юрлица из Люксембурга в Калининградскую область, говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Ъ». Внеочередное собрание акционеров запланировано на 25 марта. Сроки завершения процесса не приводятся.

Если акционеры примут решение о редомициляции, «О'кей» станет международной компанией в форме публичного акционерного общества (МКПАО), уточняется в сообщении. Юрлицо организации зарегистрируют в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. В результате все акции группы «О'кей» (около 270 млн штук) будут признаны собственностью МКПАО в соотношении 1-к-1.

Сообразно нынешнему обменному курсу ЦБ будет переведена из евро в рубли и пересчитана номинальная стоимость акций. Отмечается также, что до редомициляции юрлица «О'кей» остается люксембургской компанией.

«Процесс смены юридического лица Группы не окажет влияния на бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний в России. Группа продолжит своевременно и в полном объеме исполнять все обязательства перед партнерами и клиентами»,— заверили в «О'кей».

К концу 2024 года общее количество магазинов группы достигло 301. Среди них — 77 гипермаркетов «О`Кей» и 224 дискаунтера общей площадью 663,5 тыс. кв. м. Тогда же совет директоров люксембургской O`Key Group S.A. решил продать менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей». Покупателем может стать созданное в конце ноября ООО «РБФ Ритейл».

Подробности — в публикации «Ъ» «Менеджменту сказали “О`кей”».