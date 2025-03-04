Воронежский производитель зерна продает имущество за 94 млн

Воронежский производитель зерна ООО «Агро-С» выставил на торги 17 категорий сельскохозяйственной техники на сумму порядка 94 млн руб., следует из данных «Федресурса». Прием заявок на участие в аукционе открылся 3 марта и продлится до 4 апреля 2025 года. В лот включены различные виды техники — комбайны, культиваторы, фрезы, сеялки и другие машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Среди ключевых позиций — зерноуборочный комбайн John Deere, картофелеуборочный свеклоуборочный комбайны, тракторы John Deere и Беларус, а также культиваторы Zirkon, КППШ-6, КРШ 8,1-01, фрезы RF-4 и гребнеобразователь GRIMME разных годов выпуска. В перечень также включены сеялки и орошающие установки Centerliner и Rainstar, а также дождевальные машины Ocmis.

В арбитражный суд Воронежской области с иском о признании ООО «Агро-С» банкротом в апреле 2016 года обратились ФНС России, АО «Россельхозбанк», Георгий Тандилашвили, Александр Савушкин, позднее к делу присоединились ООО «АгроРесурс», АО «БелМТЗцентр» и ряд других предприятий. В мае 2017 года в отношении должника открыли конкурсное производство, в последний раз его продлили до 27 июля 2025 года. Конкурсный управляющий — Артем Рукин.

По данным Rusprofile, ООО «Агро-С» было зарегистрировано в Панинском районе Воронежской области в ноябре 2003 года для выращивания зерновых культур. Уставный капитал — 13,4 млн руб. Гендиректор — Андрей Королев, бенефициар — Александр Савушкин, которому принадлежит еще одно предприятие в районе по выращиванию однолетних культур. Выручка и прибыль компании в 2023 году составила 0 руб.

Анна Швечикова