Продажи автомобилей в феврале сократились на 25%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в феврале 2025 года упали на 24,9%, до 85,3 тыс. штук. Результат стал самым низким с мая 2023 года, следует из оценки Минпромторга, которую приводит «Интерфакс».

За февраль в России было реализовано 77,29 тыс. легковых автомобилей, что меньше на 25,2% год к году и на 12,7% месяц к месяцу. Продажи LCV составили 8 тыс. штук (-21,9% и +2% соответственно), грузовиков — 5,23 тыс. (-47,8% и -1,6%), автобусов — 812 (-59,6% и +1,9%).

За первые два месяца 2025 года было продано 193,86 тыс. единиц автотехники всех типов. Это на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

27 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что «динамика рынка неоднозначная». Он уточнял, что в феврале продажи автомобилей могут снизиться более чем на 20%. По его словам, просадка произошла в сегменте импортных марок авто, а объем реализации российских машин остался «практически на прежнем уровне».

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Машины прошлого времени».