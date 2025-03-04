Больше половины кемпингов на Кубани не прошли классификацию

В Краснодарском крае более половины кемпингов и глэмпингов не завершили первый этап обязательной классификации в федеральной системе «Гостеприимство». По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, к 1 марта 2025 года самооценку прошли только 58 из 109 зарегистрированных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметила начальник отдела развития гостиничного хозяйства министерства Дарья Езеева, на данном этапе санкции к ним применяться не будут, однако к началу сезона власти рассчитывают на полную регистрацию всех кемпингов и баз отдыха, работающих в летний период.

Одной из проблем стала регистрация в федеральной информационной адресной системе. Многие кемпинги расположены в границах ООПТ или лесного фонда и не имеют точного адреса, что затрудняет их учет в системе.

С 2025 года в России действует новая классификация средств размещения, включающая гостиницы, базы отдыха, кемпинги и санатории. До 1 сентября все объекты обязаны подтвердить свое существование в системе «Гостеприимство».

Вячеслав Рыжков