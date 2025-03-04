Промышленный туризм от А до Я: ПОЛИЭФ обучает коллег из регионов

Центр компетенций по промышленному туризму ПОЛИЭФ принял гостей для межрегионального обмена опытом. Предприятие посетили представители органов власти, бизнеса и культурных учреждений из Пермского края и Челябинской области.

Фото: АО "ПОЛИЭФ"

Центр компетенций по экологии, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в рамках промышленного туризма на базе ПОЛИЭФа начал свою работу в 2023 году. Он стал первым федеральным проектом, ориентированным на реализацию просветительских и образовательных инициатив в сфере организации экологического туризма на промышленных предприятиях.

В ходе мероприятия участники из регионов ознакомились с деятельностью СИБУРа в рамках развития промышленного туризма на предприятиях компании, сочетающего экологические и социальные аспекты с современными производственными процессами.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Особое внимание было уделено организации экскурсии «Химия жизни» по производственной площадке. Гости познакомились с промышленными процессами, стандартами охраны труда и новыми подходами к организации экскурсий. Последующие практические сессии помогли участникам разобрать все организационные вопросы: выявить аспекты для запуска уникальных экскурсионных маршрутов с учетом специфики предприятий и представленной методологии, разработанной в рамках организации экскурсий в СИБУРе, а также предметно сконцентрироваться на вопросах подготовки площадки, роли принципов гостеприимства и комфорта туристов.

Во второй день рабочей программы гости ознакомились с Благовещенским – центром развития промышленного туризма в регионе. Здесь участники посетили с экскурсиями предприятия города, ознакомились с учебными заведениями, работающими во взаимодействии с предприятияем, а также учреждениями дополнительного образования – Кванториумом и Экодомом, которые интегрированы в туристические маршруты и дополняют экскурсию по предприятию.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Финальной точкой стало обсуждение опыта Благовещенского района в выстраивании взаимодействия муниципалитета с локальным бизнесом, и роли промышленных экскурсий как в профориентационной работе, так и в развитии привлекательности территории для ее жителей..

Двухдневная программа позволила гостям познакомиться с лучшими практиками, наметить векторы дальнейшей собственной работы и оценить потенциал промышленного туризма как инструмента развития территорий. На примере ПОЛИЭФа участники смогли детально погрузиться в процесс реализации большого проекта от момента зарождения, до цифры в более 1000 гостей ежегодно:

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

- Мы прошли большой путь в развитии промышленного туризма от хаотичной деятельности по приему гостей до четко выстроенного процесса с распределением целевых аудиторий, зон ответственности и поставленных перед собой целей, которые достигаем благодаря созданной системе, - говорит Варвара Мелекесцева, Менеджер, Связи с государственными органами СИБУРа. - Это большой объем работы в несколько лет, которым мы готовы делиться и честно помогать коллегам пройти свой путь, опираясь на наш как позитивный, так и негативный опыт. Мы будем рады, если сможем помочь другим предприятиям, регионам и всем заинтересованным лицам. Приезжайте к нам на ПОЛИЭФ за знаниями!

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»