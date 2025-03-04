В Башкирии детский лагерь выплатит 3 млн рублей за тяжелую травму подростка

Муниципальному детскому загородному лагерю «Юлдаш» в Баймакском районе Башкирии не удалось отменить решение Сибайского городского суда, взыскавшего с учреждения 3 млн руб. компенсации за тяжелую травму у подростка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несчастный случай произошел летом 2022 года, когда приехавший на отдых 15-летний ребенок вместе с двумя братьями занимался на спортплощадке. Когда все трое забрались на металлическую конструкцию, она рухнула, мальчик получил тяжелую травму головы. Пострадавшего госпитализировали и ввели в искусственную кому. Он долго лечился.

Мать пострадавшего ребенка в феврале прошлого года подала от его имени иск к лагерю и администрации Сибая, в котором просила взыскать с ответчиков около 502 тыс. руб. материального ущерба и компенсировать моральный вред, который оценила в 4 млн руб.

Заявительница в частности отмечала, что на протяжении более полутора лет подросток не смог восстановиться, у него установлена инвалидность, предстоит длительное лечение и реабилитация. Расходы на лечение за все время достигли 1,9 млн руб.

В мае прошлого года Сибайский городской суд частично удовлетворил требования, взыскав с лагеря полную сумму ущерба и компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб. В удовлетворении требований к администрации города было отказано.

Ответчик остался недоволен решением и попытался его обжаловать. Учреждение в жалобе отмечало, что взысканная сумма компенсации морального вреда завышена и не соответствует степени вины лагеря. Также оно указывало, что потерпевшему в рамках уголовного дела возмещен материальный ущерб в размере 490 тыс. руб., и для повторного и дополнительного возмещения ущерба нет оснований.

Верховный суд Башкирии, оставляя решение суда первой инстанции в силе, указал, что взысканная сумма ущерба в три раза превышает фактические затраты на лечение. Кроме того, компенсация в размере 490 тыс. руб. выплачена матери истца, а не самому истцу в счет возмещения морального вреда и расходов на лечение.

Наталья Балыкова