Америка ей поможет

Сегодня в Индиан-Уэллсе начинается BNP Paribas Open — объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн, который вместе с другим мартовским «тысячником» в Майами является важным отрезком теннисного календаря. По итогам этих состязаний новый лидер российского женского тенниса Мирра Андреева имеет хорошие шансы не только вернуться в первую десятку мирового рейтинга, из которой она выбыла в минувший понедельник, но и утвердиться там.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недавняя победа Мирры Андреевой на «тысячнике» WTA в Дубае дает основания рассчитывать на ее успешное выступление в Индиан-Уэллсе

Фото: Christopher Pike / Getty Images Недавняя победа Мирры Андреевой на «тысячнике» WTA в Дубае дает основания рассчитывать на ее успешное выступление в Индиан-Уэллсе

Фото: Christopher Pike / Getty Images

Женская половина стартующего сегодня в Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open, первого из двух мартовских американских «тысячников», не сможет повлиять на расстановку теннисисток на самом верху мирового рейтинга. Первое место в любом случае сохранит за собой белоруска Арина Соболенко, второй останется полька Ига Швёнтек, а на третьей позиции с высокой долей вероятности по-прежнему будет находиться американка Коко Гауфф, имеющая довольно большой отрыв от своей соотечественницы Джессики Пегулы. А вот во второй пятерке возможны существенные изменения. Хорошие шансы на возвращение в топ-10 имеет первая ракетка России Мирра Андреева, которая после своего февральского триумфа в Дубае на одну неделю стала девятой ракеткой мира, но в минувший понедельник пропустила вперед себя американку Эмму Наварро, выигравшую турнир категории 500 в мексиканской Мериде, и дошедшую там до четвертьфинала испанку Паулу Бадосу.

На данный момент три теннисистки, занимающие в рейтинге с девятой по одиннадцатую позиции, стоят сверхплотно: китаянку Чжэн Циньвэнь и Бадосу разделяют 34 очка, а Бадосу и Андрееву — всего 20. При этом в прошлом году в Индиан-Уэллсе и Майами все они выступили неудачно, а россиянка вообще провела лишь один матч, после чего взяла паузу, объяснив ее травмой запястья.

Таким образом, сейчас любой результат, показанный в марте, пойдет Андреевой в плюс. Однако жеребьевка сложилась для нее не очень удачно.

Свой первый матч россиянка проведет либо с двукратной (2011-го и 2014 годов) чемпионкой Wimbledon чешкой Петрой Квитовой, вернувшейся в феврале на корт после рождения cына, либо с французской теннисисткой Варварой Грачевой, которая знакома Андреевой очень хорошо. В 1/16 финала с высокой долей вероятности соперницей Андреевой будет датчанка Клара Таусон: ее она обыграла в финале Dubai Duty Free Tennis Championships. А дальше на горизонте находится Елена Рыбакина из Казахстана, оппонентка россиянки по дубайскому полуфиналу.

По мнению экс первой ракетки мира в парном разряде Елены Весниной, которая в 2017 году стала последней на данный момент российской теннисисткой, победившей в Индиан-Уэллсе в одиночке, особенностью калифорнийского «мастерса» являются необычные условия — сильный перепад между дневными и вечерними температурами. Из-за него днем мяч летит быстрее и отскакивает выше, что порой усложняет игру на приеме. «Сетка у Мирры сложная, но психологическое состояние после победы в Дубае должно быть хорошим. И если она пройдет в Индиан-Уэллсе несколько матчей, которые с точки зрения адаптации к условиям могут быть опасными, возможно, сможет рассчитывать на любой результат, в том числе на победу»,— считает Елена Веснина.

Что касается экс первой ракетки России Дарьи Касаткиной, которая стоит в рейтинге сразу за Андреевой, то ей для возвращения в топ-10 сейчас требуется решать куда более серьезные задачи. Разрыв между двумя соотечественницами на данный момент составляет 604 очка. Кроме того, Касаткиной требуется защитить в Индиан-Уэллсе 120 баллов за прошлогодний выход в 1/8 финала, то есть претендовать на место в десятке она может лишь в случае победы в этом «тысячнике».

Евгений Федяков