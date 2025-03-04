Америка ей поможет
Первая ракетка России Мирра Андреева близка к тому, чтобы вернуться и закрепиться в топ-10
Сегодня в Индиан-Уэллсе начинается BNP Paribas Open — объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн, который вместе с другим мартовским «тысячником» в Майами является важным отрезком теннисного календаря. По итогам этих состязаний новый лидер российского женского тенниса Мирра Андреева имеет хорошие шансы не только вернуться в первую десятку мирового рейтинга, из которой она выбыла в минувший понедельник, но и утвердиться там.
Недавняя победа Мирры Андреевой на «тысячнике» WTA в Дубае дает основания рассчитывать на ее успешное выступление в Индиан-Уэллсе
Фото: Christopher Pike / Getty Images
Женская половина стартующего сегодня в Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open, первого из двух мартовских американских «тысячников», не сможет повлиять на расстановку теннисисток на самом верху мирового рейтинга. Первое место в любом случае сохранит за собой белоруска Арина Соболенко, второй останется полька Ига Швёнтек, а на третьей позиции с высокой долей вероятности по-прежнему будет находиться американка Коко Гауфф, имеющая довольно большой отрыв от своей соотечественницы Джессики Пегулы. А вот во второй пятерке возможны существенные изменения. Хорошие шансы на возвращение в топ-10 имеет первая ракетка России Мирра Андреева, которая после своего февральского триумфа в Дубае на одну неделю стала девятой ракеткой мира, но в минувший понедельник пропустила вперед себя американку Эмму Наварро, выигравшую турнир категории 500 в мексиканской Мериде, и дошедшую там до четвертьфинала испанку Паулу Бадосу.
На данный момент три теннисистки, занимающие в рейтинге с девятой по одиннадцатую позиции, стоят сверхплотно: китаянку Чжэн Циньвэнь и Бадосу разделяют 34 очка, а Бадосу и Андрееву — всего 20. При этом в прошлом году в Индиан-Уэллсе и Майами все они выступили неудачно, а россиянка вообще провела лишь один матч, после чего взяла паузу, объяснив ее травмой запястья.
Таким образом, сейчас любой результат, показанный в марте, пойдет Андреевой в плюс. Однако жеребьевка сложилась для нее не очень удачно.
Свой первый матч россиянка проведет либо с двукратной (2011-го и 2014 годов) чемпионкой Wimbledon чешкой Петрой Квитовой, вернувшейся в феврале на корт после рождения cына, либо с французской теннисисткой Варварой Грачевой, которая знакома Андреевой очень хорошо. В 1/16 финала с высокой долей вероятности соперницей Андреевой будет датчанка Клара Таусон: ее она обыграла в финале Dubai Duty Free Tennis Championships. А дальше на горизонте находится Елена Рыбакина из Казахстана, оппонентка россиянки по дубайскому полуфиналу.
По мнению экс первой ракетки мира в парном разряде Елены Весниной, которая в 2017 году стала последней на данный момент российской теннисисткой, победившей в Индиан-Уэллсе в одиночке, особенностью калифорнийского «мастерса» являются необычные условия — сильный перепад между дневными и вечерними температурами. Из-за него днем мяч летит быстрее и отскакивает выше, что порой усложняет игру на приеме. «Сетка у Мирры сложная, но психологическое состояние после победы в Дубае должно быть хорошим. И если она пройдет в Индиан-Уэллсе несколько матчей, которые с точки зрения адаптации к условиям могут быть опасными, возможно, сможет рассчитывать на любой результат, в том числе на победу»,— считает Елена Веснина.
Что касается экс первой ракетки России Дарьи Касаткиной, которая стоит в рейтинге сразу за Андреевой, то ей для возвращения в топ-10 сейчас требуется решать куда более серьезные задачи. Разрыв между двумя соотечественницами на данный момент составляет 604 очка. Кроме того, Касаткиной требуется защитить в Индиан-Уэллсе 120 баллов за прошлогодний выход в 1/8 финала, то есть претендовать на место в десятке она может лишь в случае победы в этом «тысячнике».
Рейтинговые очки 12 сильнейших теннисисток мира
Игрок Все Индиан-Уэллс-2024 Майами-2024 Март-2024
1. Арина Соболенко (Белоруссия) 9076 120 65 185
2. Ига Швёнтек (Польша) 7985 1000 120 1120
3. Коко Гауфф (США) 6333 390 120 510
4. Джессика Пегула (США) 5251 10 215 225
5. Мэдисон Кис (США) 4679 65 120 185
6. Джасмин Паолини (Италия) 4518 120 65 185
7. Елена Рыбакина (Казахстан) 4328 - 650 650
8. Эмма Наварро (США) 4009 215 120 335
9. Чжэн Циньвэнь (Китай) 3780 10 65 75
10. Паула Бадоса (Испания) 3746 - 35 35
11. Мирра Андреева (Россия) 3720 10 - 10
12. Дарья Касаткина (Россия) 3116 120 65 85