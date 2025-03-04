Администрация Трампа добилась увольнения главы нью-йоркского отделения ФБР

Администрация Дональда Трампа вынудила главу нью-йоркского отделения ФБР Джеймса Деннехи подать заявление об отставке, сообщает NBC News. «Поздно вечером в пятницу мне сообщили, что мне нужно подать документы о выходе на пенсию сегодня, что я и сделал,—написал он в прощальном письме сотрудникам бюро.— Мне не объяснили причину такого решения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Господин Деннехи проработал в ФБР 23 года. Как утверждают источники телеканала, в прошлом месяце он открыто выступил против распоряжения Трампа раскрыть имена сотрудников, участвовавших в расследовании штурма Капитолия сторонниками американского президента в январе 2021 года.

В январе сообщалось, что и. о. заместителя генпрокурора Эмиля Бове поручил уволить по меньшей мере восемь старших руководителей ФБР и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников бюро, занимавшихся делами против Дональда Трампа и расследованием штурма Капитолия.

Господин Деннехи тогда написал письмо коллегам, в котором заявил, что агенты «сами оказались в эпицентре битвы, поскольку хороших людей увольняют из ФБР, а другие становятся мишенями из-за того, что они выполняли свою работу в соответствии с законом и политикой ФБР».

Кирилл Сарханянц