WP: занимавшихся делами против Трампа агентов ФБР могут уволить

Администрация США планирует уволить сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), занимавшихся делами в отношении избранного президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их данным,

и. о. заместителя генпрокурора Эмиля Бове поручил уволить по меньшей мере восемь старших руководителей ФБР и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников бюро. В их числе те, кто работал над расследованием штурма Капитолия.

Как пишет WP, должности лишится в том числе помощник директора вашингтонского бюро ФБР Дэвид Сандберг, который активно участвовал в расследовании беспорядков в Капитолии. Уточняется, что увольнение сотрудникам ФБР грозит, если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней. «Я не верю, что нынешнее руководство Минюста может доверять этим сотрудникам ФБР добросовестную реализацию повестки дня президента»,— утверждает господин Бове.

По словам собеседников издания, министерство также рассматривает возможность увольнения десятков других агентов ФБР, которые участвовали в расследованиях спецпрокурора Джека Смита. Он вел два дела в отношении господина Трампа — о попытке вмешательства в выборы 2020 года и незаконном хранении секретных документов. В Минюсте США никак не прокомментировали информацию WP.

Сам господин Смит ушел в отставку в середине января. Чистки в Минюсте США начались 27 января, менее чем через неделю после вступления Дональда Трампа в должность.

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп Монте-Кристо».