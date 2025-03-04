«Альшей-мясо» в 2024 году увеличило переработку мяса на 40%

В 2024 году ООО «Раевский мясокомбинат "Альшей-мясо"» переработало 31,3 тыс. тонн мяса в живом весе, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе предприятия. На столько же в процентном соотношении увеличилось производство мяса — до 22,7 тыс. тонн. Производство колбасных изделий выросло на 20% до 421 тонны, продуктов обвалки мяса — в два раза, до 2,4 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Раевский мясокомбинат "Альшей-мясо"» зарегистрировано в 2009 году в Раевском на базе ОАО «Альшей-мясо», входит в «Башкирскую мясную компанию» (часть группы компаний «Таврос»). Фирме принадлежит торговая марка мясных и колбасных изделий "Раевка". Уставный капитал предприятия — 18,8 млн руб. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 75 млн руб.

Идэль Гумеров