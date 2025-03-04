Рим отказал Парижу и Лондону в отправке итальянского контингента на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказала Франции и Великобритании на предложение включить итальянский контингент в состав европейских сил для отправки на Украину. Об этом госпожа Мелони заявила итальянским СМИ в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Augstein / AP Фото: Frank Augstein / AP

«По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину»,— сказала она (цитата по агентству AGI). По словам Джорджи Мелони, все стремятся к цели установить стабильный мир на Украине.

В феврале госпожа Мелони говорила, что колеблется относительно отправки европейских войск на Украину, так как это «самый сложный и наименее эффективный» из всех обсуждаемых вариантов

28 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности отправить на Украину сухопутные войска и ВВС в рамках возможной миротворческой миссии. В качестве гарантий безопасности Великобритания и Франция подготовили план размещения на Украине миротворческого контингента из европейских военнослужащих. Планируется, что до 30 тыс. миротворцев будут защищать объекты инфраструктуры, города и порта, в том числе на Черном море. Президент США Дональд Трамп считает, что говорить об отправке на Украину иностранных военных пока рано и сперва надо заключить сделку.

Подробнее об инициативе Парижа и Лондона — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».