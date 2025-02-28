Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на переговорах в Вашингтоне обсудил с президентом США Дональдом Трампом мирное соглашение с Украиной. Оно, по его словам, будет «жестким и справедливым». Он также заявил о готовности Великобритании отправить на Украину сухопутные войска и ВВС.

«Сегодня мы обсудили план достижения мира, который будет жестким и справедливым, который Украина поможет сформировать, и который будет подкреплен силой... Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение»,— сказал господин Стармер на совместной с господином Трампом пресс-конференции (цитата по Reuters).

В качестве гарантий безопасности Великобритания и Франция подготовили план размещения на Украине миротворческого контингента из европейских военнослужащих. Планируется, что до 30 тыс. миротворцев будут защищать объекты инфраструктуры, города и порта, в том числе на Черном море. Президент США считает, что говорить об отправке на Украину иностранных военных пока рано, и сперва надо заключить сделку.

О позиции США по урегулированию на Украине — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заговорил с акцентами».