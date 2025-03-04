Суд признал банкротом экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна. По решению суда открыта процедура реализации его имущества, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Аганбегян (фото 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рубен Аганбегян (фото 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заявление о банкротстве господина Аганбегяна в июле 2024 года подал банк непрофильных активов «Траст». Он заявил, что предприниматель не выполняет условия соглашения, заключенного по делу о взыскании 289,5 млрд руб. убытков с бывших топ-менеджеров «ФК Открытие». Заседание, на котором рассматривали обоснованность заявления «Траста», прошло в закрытом режиме.

По версии истца, в 2023 году в ходе проверки исполнения соглашения выяснилось, что Рубен Аганбегян скрыл несколько объектов недвижимости, в том числе апартаменты в Нью-Йорке, и счета в банках США, Латвии и Армении. «Траст» требовал от него выплатить средства от реализации сокрытых активов, но не получил ответа. Господин Аганбегян также выступал ответчиком по делу о привлечении субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Открытие Холдинг» в размере 916 млрд руб.

До 2017 года АО «Открытие Холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», являлось одной из крупнейших финансовых групп в России. Однако затем банк «ФК Открытие» был санирован Центробанком и сейчас входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом. Сумма требований кредиторов к нему составляет 920 млрд руб.

О хищениях бывших руководителей «Открытия» — в материале «Ъ» «Вскрыли "Траст"».