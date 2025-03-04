Глава МИД Японии назвал неприемлемым и прискорбным запрет на въезд в Россию

Глава МИД Японии Такэси Ивая выразил несогласие с решением России закрыть въезд ему и еще восьми гражданам Японии. В марте МИД РФ ввел ограничения в ответ на санкции Токио, связанные с ситуацией на Украине. Среди тех, кому запретили въезд,— дипломаты и представители бизнеса, включая посла Японии на Украине Масаси Накагомэ и руководителей компаний IHI Corporation, Isuzu Motors Limited, Prodrone и Cyberdyne.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию»,— заявил господин Ивая (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что японские меры были ответом на действия России, и Токио планирует выразить Москве сожаление по этому поводу.

При этом министр отметил важность поддержания диалога с РФ. «Отношения между Японией и Россией сейчас сложные, но есть вопросы, которые требуют решения. Мы хотим продолжать коммуникацию, чтобы управлять двусторонними отношениями»,— сказал он. Запрет на въезд, по словам Такэси Иваи, затрудняет взаимодействие, что может негативно сказаться на решении накопившихся проблем. «С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд»,— добавил он.

Россия запретила въезд в страну главе МИД Японии вчера, 3 марта, в ответ на очередное расширение санкций. 10 января Япония решила заморозить активы 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков. Также был расширен на 334 наименования список товаров, запрещенных для экспорта в РФ.