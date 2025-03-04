Правительство РФ выделило более 100 млн рублей на ликвидацию разлива мазута

Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе. Ранее на работы по утилизации песка и восстановление пляжей выделили 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Средства направят Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За счет финансирования планируют приобрести не менее 12 тыс. м боновых заграждений и не менее 30 т биосорбента.

Сейчас специалисты завершают разделку металла в кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывозят его на утилизацию. Мазут продолжают собирать со дна Черного моря. Осуществляется контроль и мониторинг экологических показателей окружающей среды.

Алина Зорина