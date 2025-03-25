Сегодня исполняется 85 лет кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту РФ Александру Прошкину

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Фото: Светлана Холявчук / Photoxpress Александр Прошкин

Фото: Светлана Холявчук / Photoxpress

Его поздравляет киновед и историк кино, заслуженный деятель искусств РФ Наум Клейман:

— Дорогой Александр Анатольевич! Для меня искренняя радость и большая честь поздравить Вас в день рождения и поблагодарить за человеческую и творческую порядочность, за высокую ответственность в выборе жизненной позиции и тематики фильмов, за стремление к честной трактовке сложных исторических перипетий и трагических судеб людей. Вы сумели сохранить на экране традиции, идущие от великой литературы и великого театра. Призы, сопровождающие премьеры Ваших картин,— лишь внешнее проявление глубокого волнения, которое они вызывают в душах и умах зрителей. Именно такое творчество помогает формировать гуманное общество для наших детей. Спасибо Вам!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»