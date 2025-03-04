Биткойн дешевеет на 10%, до $83 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торгов на бирже Binance падала на 10%, до $83,5 тыс. По состоянию на 8:10 мск криптовалюта замедлила снижение до 9,64% и торгуется на уровне $83 746. Вчера, 3 марта, биткойн за день вырос более чем на 10%, превысив $93 тыс.

В январе цена биткойна достигла рекордных $109,5 тыс. Однако в феврале криптовалюта начала терять в цене, в том числе на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин. В конце февраля биткойн за два дня подешевел почти на 11% и откатился до минимума с ноября 2024 года. По оценке экспертов, курс этой валюты может приблизиться к $70 тыс.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Биткойну взломали курс».