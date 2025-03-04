Ярославский мед победил в международном конкурсе

Ярославский пчеловод Андрей Артемов получил золотую медаль конкурса меда на международном конгрессе «Пчела и человек: Россия и дружественные страны», который завершился 2 марта в Москве. Об этом сообщили организаторы конкурса. Ярославец победил в номинации «сотовый мед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Андрея Артемова ВКонтакте Фото: Страница Андрея Артемова ВКонтакте

«По мнению конкурсной комиссии, лучший сотовый мед производится не в Башкирии, Алтае или Удмуртии, а на севере Ярославской области, Даниловский район, окрестности Середского сельского поселения. Наш колодный мед занял первое место»,— написал Андрей Артемов на своей странице ВКонтакте.

Андрей Артемов занимается «возвращением пчел в их естественную среду обитания». Он устанавливает в лесу на деревьях колоды, в которых живут пчелы, и собирает из них мед.

На конкурсе определили победителей в 7 номинациях. Организаторами форума «Пчела и человек» выступают Союз пчеловодов России, Госдума, Министерство сельского хозяйства РФ и другие организации.

Антон Голицын