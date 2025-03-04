В томской гордуме распущена «Группа местного самоуправления»

Независимый депутат гордумы Томска Денис Ярмош лишен депутатских полномочий. Об этом сообщил спикер муниципального парламента Сергей Сеченов в ходе сессии 4 марта.

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«Сейчас буквально перед заседанием к нам все-таки поступило письмо… Информирую вас о прекращении деятельности депутатской группы “Группа местного самоуправления” в связи с тем, что 28.02.2025 года полномочия депутата городской думы Ярмоша Дениса Анатольевича досрочно прекращены»,— объявил председатель гордумы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2024 года Советский районный суд своим решением по заявлению прокурора Томска лишил полномочий господина Ярмоша. «Установлено, что депутат… ненадлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению полных и достоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в рамках декларационных кампаний за 2020-2021 гг.»,— сообщала тогда прокуратура о содержании иска.

Денис Ярмош был избран в округе №26, входил в состав «Группы местного самоуправления» из двух человек. Согласно регламенту гордумы, в составе депутатской группы должно быть не менее двух человек. Дополнительные выборы в 26-м округе проводиться не будут, поскольку очередные выборы всего состава гордумы состоятся в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский