Возгорание на нефтепроводе из-за атаки БПЛА произошло в Ростовской области

В Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет»,— написал он в своем Telegram-канале в 22:22 мск.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. Сотрудники эвакуированы в укрытие. Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет»,— говорится в другом сообщении врио губернатора от 22:47 мск.

До этого сегодня вечером Юрий Слюсарь сообщал, что силы и средства ПВО отразили атаку беспилотников возле Новошахтинска. Пострадавших и разрушений на земле не было.