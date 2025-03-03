Генпрокуратура подала иск об изъятии в госсобственность ТРЦ «Плаза» в Сочи

Генеральная прокуратура России подала иск в Адлерский районный суд Сочи с требованием обратить в доход государства торговые и офисные центры «Плаза» в Сочи, пишет «Ъ-Кубань». Общая стоимость недвижимости оценивается в 3,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным прокуратуры, объекты общей площадью 47 тыс. кв. м принадлежат сочинскому бизнесмену Рубену Татуляну. Поводом для обращения в суд стало неисполнение последним вступившего в силу судебного решения.

Как указано в иске, 28 декабря 2023 года Адлерский райсуд Сочи удовлетворил иск первого заместителя генеральной прокурора к Рубену Татуляну, АО «Волна Резорт энд СПА» и другим лицам об изъятии имущества, признании права федеральной собственности на самовольные постройки и взыскании 9 млрд руб. в качестве компенсации за причиненный государству вред. Рубен Татулян, по данным прокуратуры, долг не погасил, сообщив суду об отсутствии денежных средств.

По версии прокуратуры, чтобы защитить активы от взыскания, Рубен Татулян создал группу подконтрольных ему юрлиц, на которые оформил принадлежащую ему недвижимость. Как отмечено в исковом заявлении, в качестве номинальных владельцев фирм указаны близкие родственники и друзья бизнесмена. Кроме того, часть недвижимости Рубен Татулян переоформил на сына, указано в иске.

В настоящий момент, утверждают в прокуратуре, Рубен Татулян находится за границей. Он покинул страну после проведения следственных действий. В ноябре 2024 года «Известия» сообщали, что в отношении Рубена Татуляна возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества.

Лия Пацан