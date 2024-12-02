Партии полезли в заначки

В третьем квартале 2024 года российские партии заработали почти 1,7 млрд руб.— на треть больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Центризбиркомом финансовых отчетов. Но тратили они активнее, чем зарабатывали, суммарно израсходовав за три месяца 5 млрд руб. Правда, непосредственно на региональные выборы, завершившиеся как раз в этот отчетный период, пришлась относительно небольшая доля расходов. Для партийцев гораздо важнее будет следующий единый день голосования, который должен стать «точкой входа» в думскую кампанию-2026, поясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

О наличии хоть каких-то доходов, сообщает Центризбирком, отчитались всего 15 из 24 действующих партий (еще одна, «Гражданская сила», которая в третьем квартале 2023 года была второй после «Единой России» по объему доходов, сейчас находится в состоянии ликвидации). Остальные либо расходовали ранее полученные деньги, либо вообще показали нулевой баланс (таких партий оказалось шесть). Напомним, что пять парламентских партий в начале года получают госфинансирование по итогам последних думских выборов, и именно эти средства — около 8 млрд руб. в год на всех — составляют основу их бюджета.

По объему собранных средств традиционно лидировала «Единая Россия» (ЕР): в третьем квартале она привлекла на свои счета 1,5 млрд руб.— в полтора с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход КПРФ вырос вдвое (с 32 млн до 68 млн руб.), немного отстали по темпам роста «Новые люди» (с 10 млн до 17,3 млн), ЛДПР тоже собрала больше, чем годом ранее, увеличив поступления с 39 млн до 55,6 млн руб. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), единственная из думских партий, по сравнению с 2023 годом ушла в минус: ее доходы сократились с 28 млн до 19 млн руб. Уменьшилась и прибыль непарламентского «Яблока» (с 61 млн до 49 млн руб.), но оно сохранило позиции в первой пятерке лидеров по объему доходов.

Доходы и расходы партий в III квартале 2024 года (млн руб.) Выйти из полноэкранного режима Партия Остаток на начало периода Поступило средств всего Израсходовано всего Остаток на конец периода «Единая Россия» 4205,2 1516,5 3321,7 2389,9 КПРФ 1577,2 67,7 542,2 1102,1 ЛДПР 909,5 55,6 320,8 535 «Яблоко» 909,5 48,6 57,7 25,2 «Новые люди» 737,9 17,3 587,5 167,7 СРЗП 322,1 19,2 210,4 132,3 «Зеленые» 20,8 0 0,3 20,6 «Родина» 7 1,7 2,4 6,32 Партия пенсионеров 3,2 3,9 2,4 0,6 «Коммунисты России» 0,3 12,9 12,7 0,6 Открыть в новом окне Источник: ЦИК РФ.

Тратила больше всех также ЕР, но ее расходы (3,3 млрд руб.) практически не увеличились по сравнению с прошлым годом (тогда они составили 3,2 млрд). Как всегда, самая большая статья затрат у этой партии — содержание региональных отделений (2,7 млрд руб., чуть больше, чем годом ранее). Неизменными остались расходы на руководящие органы (329 млн руб.). А вот затраты на публичные мероприятия ЕР сократила почти в три раза, с 60 млн до 22,5 млн руб. Заметно снизились и траты на пропаганду (с 414 млн до 256 млн руб.), при этом в избирательные фонды из своего федерального бюджета партия не перечислила ни рубля.

Непосредственно на выборы (напомним, что именно на третий квартал приходится финальная часть региональной избирательной кампании) больше остальных парламентских партий потратила ЛДПР — 217 млн руб. В первой тройке также СРЗП (34 млн) и «Яблоко» (11 млн), с небольшим отрывом от которого идут «Новые люди» (9,9 млн руб.). КПРФ внесла в избирательные фонды всего 1 млн руб., зато более 84 млн израсходовала на пропаганду и содержание собственных СМИ и прочих медиаресурсов. Еще 3,3 млн коммунисты потратили на публичные мероприятия. Чуть меньше — 2,8 млн руб.— на это израсходовала СРЗП. Основной же статьей расходов для большинства партий остается содержание региональных отделений: тут в первую тройку вслед за ЕР входят «Новые люди» (526 млн руб.) и КПРФ (394 млн).

Выборы-2024 года были «легкой пристрелкой», никто на них всерьез не выкладывался, объясняет политолог Константин Калачев относительно невысокие затраты партий на прошедшую региональную кампанию. По его мнению, все политические игроки копят силы и средства к аналогичным выборам 2025 года, которые должны стать «точкой входа» в кампанию по выборам в Госдуму 2026 года. Конечно, всем партиям нужна история успеха, но не раньше, чем за год до «главных» выборов, ведь достижения, которых они добились за два-три года до этого, к федеральной кампании уже забудутся, добавляет эксперт.

Анастасия Корня