Автобусам дают ход

Краевые власти взяли под контроль исполнение будущих контрактов на обслуживание автобусных маршрутов города Перми, которые вступают в силу летом этого года и предусматривают обновление автобусного парка. В минтрансе подчеркивают, что контракты уже заключены и перевозчики должны подтвердить начало сроков исполнения контрактов либо заявить об отсутствии такой возможности. Перевозчики отмечают, что в условиях контрактов была заложена возможность обновления автотранспорта по льготной программе лизинга, однако в этом году программа была отменена, а текущие кредитные ставки слишком высоки. Но отказываться от контрактов перевозчики не собираются, надеясь на помощь со стороны власти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в середине февраля в краевом минтрансе состоялась встреча с автобусными перевозчиками, которые с лета 2025 года по новым контрактам выходят на маршруты города Перми. Эту информацию подтвердили в краевом минтрансе. «В ходе встречи стороны обсудили будущее исполнение пятилетних контрактов, одним из условий которого является обновление подвижного состава (с возрастом автобусов не старше пяти лет). В том числе закупку транспортных средств»,— сообщили в краевой администрации.

Как уточнили в минтрансе, Пермский край традиционно принимает участие во всех федеральных программах по обновлению пассажирского транспорта. В прошлом году было поставлено 99 автобусов по программе Фонда развития территорий — специальных казначейских кредитов (СКК), 71 — в рамках льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой корпорации (ГТЛК), и минтранс продолжает эту работу, уже направлены очередные заявки в ГТЛК. За собственные источники средств и в лизинг покупают автобусы перевозчики на межмуниципальных маршрутах. По льготному лизингу некоторые перевозчики закупили белорусские МАЗы. «Таким образом, у подрядчиков существует несколько инструментов по закупке транспортных средств. В настоящее время контракты на пятилетний срок заключены. Поэтому перевозчики должны подтвердить начало сроков исполнения контрактов либо заявить об отсутствии такой возможности»,— подчеркнули в минтрансе края.

Дело в том, что расчеты по стоимости новых контрактов производились с учетом участия в программе льготного лизинга от ГТЛК. Совместная программа ГТЛК и ВЭБ.РФ позволяла на паритетных началах профинансировать лизинговую сделку по приобретению автобусов перевозчиками. Ранее Пермь входила в число регионов, где подобная схема действовала. Однако в этом году действие программы было приостановлено во всех регионах. Соответственно, теперь перевозчикам необходимо искать другие источники средств для покупки новых автобусов. Поэтому на совещании, по данным «Ъ-Прикамье», обсуждалось несколько вариантов решения возникших проблем. Помимо участия в льготных программах, по федеральному законодательству перевозчики имеют право расторгнуть контракт.

В мэрии «Ъ-Прикамье» сообщили, что ни департамент транспорта, ни перевозчики с инициативой о расторжении заключенных контрактов не выходили. «В настоящее время перевозчики находятся в процессе подготовки к началу исполнения контрактов. Если такие предложения поступят, они будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. В случае если будет принято решение о расторжении контракта — на такой маршрут будет проведена повторная конкурентная закупка, в соответствии с требованиями законодательства о закупках»,— пояснили в администрации Перми.

Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Осенью мэрией были разыграны несколько автобусных маршрутов. Согласно условиям конкурсных процедур, автобусы должны быть не старше 2024 года выпуска, иметь тревожные кнопки для обеспечения безопасности пассажиров и электронные маршрутоуказатели повышенной четкости. Для контроля работы кондиционеров должны быть установлены датчики температуры, которые будут передавать информацию в МКУ «Гортранс». В салоне увеличится количество валидаторов. Автобусы также должны быть оснащены стеклопакетами. Новые контракты предполагают работу на ряде маршрутов автобусов особо большого класса: это сочлененные машины повышенной вместимости, работа которых предполагается на загруженных направлениях.

В результате конкурсных процедур удалось распределить ряд автобусных маршрутов. Больше всего маршрутов досталось МУП «Пермгорэлектротранс», которое будет обслуживать направления №3, 10, 45, 50, 71, 82, 42, 43. Вторым крупным игроком станет ООО «Ярославская транспортная компания — 2», выигравшее маршруты №1, 14, 67, 15. Маршруты №51 и 74 продолжит обслуживать АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал»). ООО «Дизель» достались маршруты №32, 53, 77 и 78, ООО «Сити-бас» — №4, 40, 47, 59, ООО «АААвто» — №2, 60 и 80, ООО «Компас» — №20, 52 и 64.

Стоит отметить, что федеральные перевозчики «РТ-Лайн» и «Автомиг», занимающие сейчас большую часть рынка автобусных перевозок в Перми, отказались от участия в конкурсных процедурах, объяснив это низкими расценками и высокими требованиями к подвижному составу.

Перевозчики, заключившие контракты, заявили «Ъ-Прикамье», что пока не планируют отказываться от их исполнения. Депутат, владелец ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов подтвердил, что расценки в новых контрактах были просчитаны с условием льготной программы лизинга. Он подчеркнул, что, несмотря на то что программа отменена, компания рассматривает возможность войти в другую программу льготного финансирования. «Мы сейчас просчитываем варианты»,— пояснил он. По словам бизнесмена, контракты начнут действовать только летом, поэтому пока есть время для того, чтобы подготовиться и принять решение о дальнейшей работе. «Пассажирские перевозки — это социально ответственный бизнес, и тут не только бизнес-интересы, но и ответственность перед горожанами. На сегодня мы находимся в переговорном процессе по возможности участия перевозчиков в других вариантах госпрограмм с помощью краевых и городских властей»,— добавил господин Мирзамухаметов.

Перевозчик Александр Богданов также отметил, что его транспортная компания уже заплатила банковскую гарантию и купила четыре новых автобуса в рамках новых контрактов. «Может быть, банки пойдут нам навстречу или мэрия пересмотрит условия договоров»,— предположил он. По словам господина Богданова, сегодня его автотранспортное предприятие имеет собственную автобазу, штат водителей, что немаловажно для дальнейшей работы на рынке. Поэтому компания надеется и дальше работать на пермских автобусных маршрутах.

Владелец ООО «АААвто» Александр Антипов заявил, что никаких предложений ему не поступало. Перевозчик уточнил, что решает вопрос с финансированием покупки автобусов и планирует летом выйти на свои маршруты.

Директор пермского филиала «Автомига» Игорь Сасунов напоминает, что у предпринимателей есть возможность расторгнуть ранее заключенные контракты. «В условиях отсутствия федеральной поддержки было бы неправильно тратить бюджетные средства города или края на приобретение новой техники»,— считает предприниматель. По его словам, логичным было бы продлить текущие контракты до осени. За это время может измениться ситуация с льготными программами или ключевой ставкой. А до этого времени есть законная возможность пролонгировать старые договоры, полагает он. «Ничего критического в этом не вижу»,— подчеркнул господин Сасунов. Он отметил, что, в свою очередь, компания «Автомиг» готова продолжить дальнейшее обслуживание своих маршрутов и после истечения текущих контрактов.

Источник, близкий к краевой власти, считает, что надежды перевозчиков о пересмотре условий контракта не имеют под собой реальной почвы. «Большинство готовы выполнять. Если будут новые конкурсы — будет конкурентная процедура»,— пояснил он.

Ирина Суханова