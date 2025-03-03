Борись, раис!

3 марта президент России Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который не попросил благословения на очередные выборы. О казусе встречи в рабочем кабинете президента в Кремле — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба президента РФ

— Самое главное сегодня — это СВО, вся работа по СВО,— не очень разборчиво докладывал глава республики президенту.— С начала СВО контрактники, мобилизованные — 38 169 человек. В целом все плановые назначения по контрактникам, по поддержке, по работе по прошлому году — 12 951 человек — перевыполнили. По этому году тоже идем с перевыполнением, плановые задания... все отрабатываем! Наши именные батальоны работают. Работаем с отпускниками, работаем с теми, кто вернулся!

Тема интересовала Верховного главнокомандующего:

— Эта контрактная работа... Люди идут, да?

Действительно, были вроде обычные с виду люди. А так, заключив контракт, сразу становятся «его ребятами».

— Работаем, да,— подтвердил господин Минниханов.— Идут, поддержка хорошая: и федеральная часть серьезная, и наша.

У главы республики не было иллюзий: денег контрактникам приходится платить все больше и больше.

— У нас 15 Героев России, семь из них — посмертно,— докладывал Рустам Минниханов.— Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики.

— Воюют мужественно,— кивнул президент.

— Да, мужественно,— подтвердил глава республики.

— Молодцы.

— Мы достойно, с честью каждого провожаем,— сказал господин Минниханов.

Он не пояснил, что имеет в виду. А надо бы.

— Те, которые на боевом посту, приезжают в отпуск, мы с ними тоже активно работаем,— доложил глава Татарстана.

Видимо, есть над чем работать. Надо полагать, этим людям не просто: кому-то приезжать, кому-то возвращаться.

— В целом по общественно-политической ситуации тоже в порядке,— перешел к следующей теме господин Минниханов.— И к уважаемому президенту есть доверие (он улыбнулся собеседнику за столом.— А. К.)... И к нам немножко есть доверие тоже.

Да, он не переоценивал результаты социологических опросов.

— Каких-либо межнациональных, религиозных конфликтов нет,— оговорился он.

— В Татарстане зарегистрировано больше всего религиозных организаций в стране,— высказался господин Путин.— У нас по количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место!

— Это работа с людьми,— дал понять глава Татарстана.

— Да, точно, у вас это получается.— Это ведь было то, чем господин Путин особо дорожит.

— Мы всех поддерживаем, и староверов…

Глава республики кого-то еще хотел добавить в этот список, но президент перебил его:

— Ровное и благожелательное отношение ко всем представителям...

— Если согласия не будет, никакое богатство, никакой успех быть не может.— Тут нашлось место лирике.— С вашей стороны, Владимир Владимирович, вы же одинаково тоже...

То есть по-другому и быть не могло. Ведь он же одинаково тоже. Вот если бы он по-разному, тогда сразу возможны были бы варианты.

— По вашему поручению,— отметил Рустам Минниханов,— мы работаем с исламским миром и российскими исламскими организациями. (А если бы не было поручения, то не факт, что работали бы.— А. К.) Везде же полная поддержка, кто бы это ни был: православный, старовер там, еврей...

А, вот кого он хотел с самого начала добавить.

— Как у вас работают исламские учебные заведения? — интересовался президент.

— Работают, Владимир Владимирович, по вашему поручению: и Болгарская академия, и наш духовный институт в Казани, медресе — все нормально работают! — оживился глава Татарстана.— Очень важно, чтобы мы у себя готовили священнослужителей!

— Абсолютно! — Видно было, что президент хочет лишний раз подбодрить и поддержать господина Минниханова.

Татарстан как пример мирного сосуществования народностей вдохновляет его. Дагестан уже, очевидно, не очень вдохновляет.

— Были у нас ошибки, помните, когда они за границей учились бесплатно,— самокритично вспомнил Рустам Минниханов.— Ничего бесплатно не бывает!

Ясно, что не тому научились.

Глава республики отчитался насчет ее экономического состояния. Тут все тоже выглядит оптимистично:

— Татарстан — это 24% полиэтилена, 41% каучуков, грузовых шин — 61%, грузовых автомобилей — 30% и добыча нефти — 7%!

Так вот что такое Татарстан.

— Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель,— хвалил президент.

— Владимир Владимирович,— растроганно заметил Рустам Минниханов,— мы же мечтали о 5 трлн (руб.— “Ъ”) валового регионального продукта... 5 трлн 200 млрд в 2024 году! У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы! По объему промышленной продукции мы вышли на 5 трлн 651 млрд — 105% рост, ВРП — где-то 103,9% рост! В принципе, если бы мы добычу не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры на 1,5% больше были. Ну нормально!

Отлично даже!

— Вы правильно сказали, обрабатывающая промышленность у нас растет: если взять с 2010 года, мы на 10% увеличились — 72–73%!..

А ведь господин Путин этого не говорил.

— Да, я посмотрел,— прокомментировал он.— Но это, можно сказать, за счет оборонной промышленности. Но вот то, что несырьевой экспорт вырос в два раза,— это все-таки серьезно. Это значит, что рост не только за счет оборонки.

Впервые Владимир Путин признавал, что резкий рост обрабатывающей промышленности — это эвфемизм роста оборонной.

Рустам Минниханов хвалил одни компании, молчал про другие — раздавал всем, что считал нужным:

— Очень неплохо работает компания «Соллерс». Она пришла вместо компании Ford, которая у нас была. Сейчас и коммерческие автомобили запустили, начали производить трехлитровые двигатели и 2,7 литра. Полностью сборка двигателя у нас в Елабуге, Aurus тоже в Елабуге.

— Хорошая машина! — отметил президент.

Тут он мог высказаться от души. Компетентные справки по другим машинам он бы вряд ли дал.

Большая работа идет по нашим оборонным предприятиям.

— Беспилотники ваши...— кивнул Владимир Путин.

— Беспилотники,— поддержал глава республики,— пороховой завод — большое спасибо, идет очень серьезная модернизация.

Про беспилотники речь идет почти на каждой встрече с региональными лидерами. Такое впечатление, что все, абсолютно все регионы сейчас уже делают беспилотники. И похоже, что так и есть.

Рустам Минниханов говорил еще долго. И я все ждал, что он сейчас, как и все без исключения региональные собеседники господина Путина с начала года, попросится на следующие выборы.

Но он не попросился.

И это было странно: а для чего же пришел? Ведь у него, как и у остальных собеседников господина Путина за этим столом, в сентябре выборы.

И традицию просить благословение нарушать нельзя.

Так что же он тогда?

Да просто, может, забыл.

А Владимир Путин и вспоминать не стал.

Ну и не переписывать же потом всю эту встречу.

А так-то все удачно вроде получилось.

Андрей Колесников