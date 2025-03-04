От компромисса — к революции

4 марта 1905 года император Николай II поручил министру внутренних дел Александру Булыгину разработать проект закона о создании Государственной думы Российской империи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственная дума. 5 декабря 1912 года. Председатель Совета министров Владимир Коковцов читает декларацию правительства

Фото: wikimedia.org Государственная дума. 5 декабря 1912 года. Председатель Совета министров Владимир Коковцов читает декларацию правительства

Фото: wikimedia.org

Булыгинская дума — уступка императора

Поручение императора было изложено в рескрипте, а суть его сводилась к тому, что людей «достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения» было решено привлекать «к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». Впрочем, тут же делали оговорку: процесс-де будет сложным, преобразования надо проводить постепенно и со всей осмотрительностью. Также в рескрипте поручалось созвать Особое совещание для разработки основ «думской» избирательной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Булыгин — государственный деятель Российской империи

Фото: Фотоателье Карла Буллы Александр Булыгин — государственный деятель Российской империи

Фото: Фотоателье Карла Буллы

Создаваемая Дума должна была свести к минимуму достижения, полученные в результате революций 1905–1907 годов. Например, рабочие и бедное крестьянство в Булыгинскую думу избираться не могли. Не допускались к участию в выборах женщины, военнослужащие и студенты. Фактически роль Думы сводилась к совещательному органу при царском правительстве.

Выборы в Думу предполагалось сделать многоступенчатыми. Все избиратели делились на три курии: землевладельческую (преимущественно — помещики), городскую (крупные городские собственники) и крестьянскую. Депутаты Думы должны были выбираться губернскими избирательными собраниями, членами которых являлись выборщики, представлявшие соответствующие курии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие Государственной думы и Государственного совета. Зимний дворец. 27 апреля (10 мая) 1906 года

Фото: Фотоателье «К. Е. фон Ган и К» Торжественное открытие Государственной думы и Государственного совета. Зимний дворец. 27 апреля (10 мая) 1906 года

Фото: Фотоателье «К. Е. фон Ган и К»

После заявления о намерении создать Думу почти весь 1905 год правительство трудилось над созданием нескольких проектов Положения о выборах в Государственную думу. Для разработки избирательной системы было созвано Особое совещание, которое вывело главный принцип — саму необходимость создания выборного представительного органа. В этой палате должны были заседать депутаты, избранные населением. Проект подвергался корректировкам: на следующем этапе изменения были внесены Советом министров. Следующей инстанцией изучения законопроекта должен был стать Государственный совет, но, по инициативе графа Сольского, для окончательного обсуждения избирательной системы с 19 по 26 июля 1905 года в Петергофе заседало Особое совещание под председательством Николая II. На совещании обсуждался ряд спорных вопросов, связанных с учреждением российского парламента.

Правящая элита стремилась ввести такой способ голосования, чтобы обеспечить преобладание в Думе депутатов, стоящих на консервативных, проправительственных позициях, то есть сословную избирательную систему. В качестве электоральной базы монархии рассматривались крестьянство и дворянство.

Другая часть участников Совещания высказывалась за более широкую, всесословную систему представительства, хотя и ограниченную различными цензами.

Петергофское совещание утвердило ряд правовых актов, которые определили юридический статус Думы, ее полномочия и избирательную систему. Наиболее полно об избирательной системе было сказано в «Положении о выборах в Государственную думу» от 6 августа. Правда, воплотиться в жизнь этому документу было не суждено. Осенью 1905 года в России резко обострилась внутриполитическая ситуация, и все пошло не по плану.

Долой самодержавие!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Император Николай II

Фото: wikipedia.org Император Николай II

Фото: wikipedia.org

Проект Булыгинской думы вызвал общественное возмущение, и это неудивительно. Слишком запоздалой и недостаточной оказалась эта «уступка» со стороны самодержавия. Особенно остро проект критиковали социал-демократы и либеральный «Союз союзов». В результате даже самый первый созыв и выборы в Думу оказались сорваны всеобщей Октябрьской политической стачкой. В стачке принимали участие более двух миллионов человек.

Забастовщики, в рядах которых оказались рабочие и служащие, требовали свержения самодержавия и созыва Учредительного собрания. Вся жизнь страны была парализована, власть не имела достаточных войск и, казалось, теряла контроль над ситуацией. Самые репрессивные меры уже не давали нужного эффекта.

1905 год стал для России переломным. Сказалась и неудачная война с Японией, и произошедшие в стране репрессии. Именно с этого момента революция в Российской империи вошла в период своего подъема, а зародившееся революционное движение обрело новую значимую форму. Люди, увидевшие свою силу перед огромной государственной машиной, уже не могли и не хотели отступать назад.

Спасительный Манифест — прообраз Конституции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Витте в своей комнате в Wentworth Hotel, Портсмут, 1905 год

Фото: wikimedia.org Сергей Витте в своей комнате в Wentworth Hotel, Портсмут, 1905 год

Фото: wikimedia.org

В этот «революционный» момент роль спасителя династии Романовых сыграл Сергей Витте, бывший министр финансов, находившийся тогда не только в отставке, но и в опале. Он увидел выход в либеральных реформах, способных привлечь на сторону самодержавия оппозицию. 17 октября 1905 года Николай II подписал после долгих колебаний Манифест, составленный в духе программы Витте. Гражданам были обещаны незыблемые основы гражданской свободы: неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Расширялись избирательные права: участие в выборах отныне было разрешено слоям общества, которые до 1905 года были этого права лишены. Учреждался новый представительный орган власти с правами законодателя — Государственная дума.

По сравнению с прежней — чисто совещательной Булыгинской думой — это был шаг вперед. Без одобрения создаваемой Думы отныне не мог вступить в силу ни один закон.

Фактически с принятием Манифеста императором были внесены изменения в Основные государственные законы Российской империи, которые стали прообразом первой российской Конституции

19 октября 1905 года именным указом был реорганизован существующий еще с 1857 года, но крайне редко собиравшийся Совет министров. Он превратился в постоянно действующее высшее учреждение — в правительство Российской империи. Руководство Советом было возложено на особое должностное лицо — председателя Совета министров, призванного играть роль главы правительства. Первым председателем Совета министров стал Сергей Витте.

Таким образом, Булыгинская дума, намерение о создании которой было опубликовано в императорском рескрипте 120 лет назад, хотя и не воплотилась в жизнь, но стала «камнем», от которого оттолкнулись реформаторы. Эта неосуществленная идея породила реакцию, ставшую основанием для последующих преобразований. Манифест определил политическую жизнь в России до 1917 года. С одной стороны, он, возможно, замедлил темпы революционного движения. С другой — подготовил почву. С 1905 года в стране стали впервые легально создаваться профсоюзы, политические партии, общественные организации, что сыграло свою роль через 12 лет — в революционном 1917 году.

Анна Кашурина