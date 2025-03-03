Пусть проигравший правит

Новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером было приведено к присяге в понедельник, 3 марта. Церемония положила конец самому затяжному периоду формирования правящей коалиции в послевоенной истории страны. После пяти месяцев переговоров за бортом остался победитель гонки — ультраправая Партия свободы. Вошедшие в кабинет политические силы тоже не получили того, чего хотели. Коалиционное соглашение — результат крайне хрупкого компромисса, и это с трудом позволит решать проблемы страны, третий год находящейся в рецессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший врио канцлера Австрии Александер Шалленберг (слева) и действующий канцлер Кристиан Штокер

Фото: Lisa Leutner / Reuters Бывший врио канцлера Австрии Александер Шалленберг (слева) и действующий канцлер Кристиан Штокер

Фото: Lisa Leutner / Reuters

155 дней — столько времени потребовалось партиям, чтобы прийти к соглашению и предстать перед президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург. В новое правительство впервые войдут представители трех политических сил: консерваторы из Народной партии, социал-демократы и члены либеральной партии Neos. При этом победитель парламентских выборов, ультраправая Партия свободы, остался в оппозиции. Новое правительство будет иметь в парламенте 110 мест из 183.

Первая попытка сформировать трехпартийное правительство провалилась еще в январе: тогда в Neos после месяцев переговоров заявили о неготовности сотрудничать с другими силами. Право формировать правительство перешло к Партии свободы, но она так и не смогла обрести союзника в лице Народной партии. Теперь же создание коалиции больше похоже на попытку не допустить новые выборы и ультраправых к власти — позиции сентябрьского победителя могли бы упрочиться.

В ходе церемонии приведения к присяге Александр Ван дер Беллен сказал трем лидерам партий: он рад, что им удалось преодолеть свои страхи.

«Конечно, возникало искушение проявить упрямство, но оно не приводит к созданию правительства»,— напомнил он. И пожелал новому правительству сохранить мир в стране и в Европе, укрепить демократию и ее институты, привести Австрию к экономической стабильности и не забывать про цифровизацию и климатическую повестку. Затем лидер Народной партии и новый канцлер Кристиан Штокер, а за ним и 13 министров и 7 статс-секретарей по очереди принесли присягу. Уже 6 марта господин Штокер будет представлять страну на экстренном саммите ЕС, посвященном Украине и вопросам обороны.

Внешнеполитическая повестка — это, пожалуй, единственное, в чем сходятся три партии. Они намерены продолжать поддержку Украины и согласны с санкционным давлением на Россию.

При этом новое правительство по-прежнему не готово привести страну в НАТО, но намерено расширить военное сотрудничество с ЕС, в особенности по вопросам кибербезопасности и обмена разведданными.

Что же касается внутренней политики, то тут все не так просто. Коалиционное соглашение объемом в 211 страниц показывает, что союзникам пришлось сильно поступиться своими позициями по ключевым вопросам. При этом само соглашение выглядит скроенным наспех — не исключено, что уже после начала работы всем членам нового правительства придется дорабатывать документ.

Третий год рецессии и рост безработицы — не самая простая ситуация для экспериментального трехпартийного правительства. Тем более когда есть опыт немецкого соседа: первая в истории ФРГ коалиция из трех партий преждевременно распалась. При этом на начальном этапе у партий в ФРГ было меньше противоречий, чем у австрийцев. Да и сформировать правительство удалось победителям, а не проигравшим.

Тем не менее новые власти в Вене ставят перед собой амбициозные задачи. Прежде всего они намерены сократить бюджетные расходы на €6,3 млрд в 2025 году и на €8,7 млрд в 2026-м.

Эти цифры — часть семилетнего плана по корректировке бюджета, который лежит в основе коалиционного соглашения. Одновременно с урезанием расходов новый кабинет намерен представить налоговые льготы для среднего класса и бизнеса. Такой подход во многом противоречит изначальному устремлению Народной партии к более радикальному сокращению расходов, против чего выступали социал-демократы. Но и последним пришлось отказаться от идей о повышении налогов для бизнеса и об увеличении комиссии за трансакции.

Заметным отступлением от прежних позиций всех партий стало ужесточение риторики в отношении мигрантов — это был ответ на популярность ультраправых сил в стране. Так, новые власти намерены ужесточить процедуру получения убежища и даже «замораживать» прием новых заявок в случае резкого увеличения их числа. В стране откроют «центры возвращения» для лиц, получивших отказ в предоставлении убежища. Возможность воссоединения беженцев с семьями будет заморожена. Также усилят меры по интеграции людей в австрийское общество: помимо обучения языку добавятся уроки по культуре страны и общественные работы.

Хватит ли таких уступок для снижения поддержки правых сил и роста доверия к новому правительству, пока неясно. Новый канцлер Кристиан Штокер — фигура практически неизвестная как политическому истеблишменту, так и австрийскому народу. Он хорошо себя показал в качестве генсека Народной партии, но до этого его политическая карьера была довольно блеклой. Теперь же ему нужно не только пытаться цементировать разрозненное правительство, но и противостоять критике со стороны Партии свободы. Ее лидер Герберт Кикль вряд ли позволит господину Штокеру забыть, кто был настоящим победителем на выборах.

Вероника Вишнякова