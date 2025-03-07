«Ноев ковчег» не выплыл из суда

Ленинский районный суд Новороссийска удовлетворил иск управления Минюста по Краснодарскому краю о ликвидации Новороссийской городской общественной организации «Ноев ковчег», которая не предоставляла обязательную отчетность. Организация была создана четверть века назад. С 2022 года ее возглавляла Ксения Аитова, известная по борьбе против вырубки можжевельника в Мысхако и Южной Озереевке. Представители НКО не посетили заседание по делу о ликвидации организации. Юристы называют такую позицию «безответственной» и считают, что шансов на обжалование судебного акта практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», управление Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю добилось в суде ликвидации Новороссийской городской общественной организации по изучению и сохранению биологического разнообразия животного и растительного мира «Ноев Ковчег». Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Новороссийска.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Новороссийская городская общественная организация по изучению и сохранению биологического разнообразия животного и растительного мира «Ноев ковчег» зарегистрирована в Новороссийске в 1999 году. Руководителем организации является Ксения Аитова (до 2022 года — Владимир Вишняков). По данным городских СМИ, в 2021 году госпожа Аитова боролась против вырубки реликтовых можжевельников в Мысхако и Южной Озереевке, инициировала работы по модернизации системы ливнеотведения в Мысхако и пр. О деятельности «Нового ковчега» практически ничего не известно, кроме того, что организация занималась технологиями раздельного сбора мусора.

По данным регионального управления Минюста, руководство «Ноева ковчега» нарушило требования Федерального закона «Об общественных объединениях». Организация не предоставляла сведения о продолжении своей деятельности и не информировала ведомство об объеме денежных средств, полученных от иностранных источников, за 2021-2023 годы.

«Характер допущенных нарушений является существенным, так как юридическое лицо воспрепятствует уполномоченному государственному органу в ознакомлении со своей деятельностью»,— отметил суд в своем решении.

В ходе рассмотрения дела представители истца и ответчика в судебное заседание не явились. При этом представитель Минюста заранее просил рассмотреть дело в его отсутствие, а представитель экологической организации, хотя и был надлежащим образом уведомлен, о причинах неявки не сообщил.

Изучив материалы дела, суд принял решение удовлетворить исковые треюования и ликвидировать общественную организацию, исключив ее из Единого государственного реестра юрлиц.

Получить комментарий руководителя «Ноева ковчега» Ксении Аитовой в момент подготовки материала не удалось. В региональном управлении Минюста на запрос редакции оперативно не ответили.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко считает повод для ликвидации некоммерческой организации (НКО) очевидным.

«Возможно, и получится восстановить всю отчетность. Но мы же понимаем, что сейчас все НКО под особым учетом. И рисковать, не сдавая отчеты вовремя, это явно показатель, что организация никому не нужна. Такое поведение лиц, контролирующих НКО, на мой взгляд, неприемлемо и говорит о том, что они не готовы заниматься общественной деятельностью. НКО — это организация, которая может очень сильно влиять на все общество. На идеологию. А значит, такими НКО должны управлять только люди, которые понимают значение слова ответственный»,— отмечает эксперт.

По мнению исполнительного директора, партнера юридическая компания «Митра» Заурбека Ахметова, судебная практика по ликвидации НКО за непредоставление отчетности устоялась, и суды, как правило, встают на сторону Минюста. Проходит это не в один день. НКО может быть ликвидирована по решению суда, если некоммерческой организации выносится более двух письменных предупреждений или представлений об устранении выявленных нарушений. К сожалению, информации на сайте о деле больше нет и сложно понять был ли нарушен этот порядок», — отмечает юрист.

Он добавляет, что формально право на обжалование у «Ноева ковчега» есть, но если отчетность действительно не сдавалась, то шансы на отмену решения суда минимальны.

Наталья Решетняк