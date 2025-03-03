«Я специализируюсь на человеческих страстях»

В Нижегородском театре оперы и балета 6 марта состоится премьера оперы «Золотой петушок» на музыку Николая Римского-Корсакова. На нижегородской сцене первый и единственный раз ее ставили в 1955 году. Новое прочтение представит кинорежиссер Ангелина Никонова, это будет ее первой оперной постановкой в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Ангелина Никонова (в центре) во время репетиции оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в Гамбургском оперном театре

Фото: Гамбургский оперный театр Режиссер Ангелина Никонова (в центре) во время репетиции оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в Гамбургском оперном театре

Фото: Гамбургский оперный театр

— Когда Алексей Трифонов (художественный руководитель Нижегородского оперного театра.— «Ъ») предложил мне поставить оперу «Золотой петушок», я обомлела, потому что со сказочным форматом я никогда в жизни не работала. Как режиссер я специализируюсь на философской антропологии, или, проще говоря, на человеческих страстях. Мне очень интересно изучать внутренний мир человека и его способы взаимодействия с окружающим миром. Я ищу там смысл.

Погрузившись в материал, я начала искать, что захочу сказать этой постановкой. Но сначала нужно понять, кому я буду говорить. Я спросила Алексея Трифонова об аудитории и поняла, что зритель молодеет — рейтинг оперы 12+. Тогда я стала думать: «Если мы пригласим в зал подростков, что должно прозвучать со сцены?». Я ухватилась за важный посыл, который идет еще от Александра Сергеевича Пушкина: «Добрым молодцам урок». Какая бы это ни была небылица в лицах, мы все равно придаем произведению сказочность. Слова «властолюбие», «сребролюбие», «скупость», «тщеславие» звучат высокопарно, но на самом деле все это актуально и сейчас.

Если вы спросите любого подростка, кем он хочет быть, он скажет — блогером. А блогерство как раз сочетает в себе быстрый, легкий способ разбогатеть и повести за собой людей.

Сейчас ни у кого нет крепостных, но по большому счету все стремятся завладеть как можно большим количеством душ. В этом плане наша опера не только будет приятна ушам и глазам, но еще и умам, я думаю, будет интересно.

Работа в кино и работа в театре — это очень разные процессы. Я до сих пор не понимаю, почему мне достаточно легко дается работа в опере. Если в кино я собираю уже готовые картинки и монтирую их в голове еще во время съемок, то работа над оперой — это многослойный процесс. Сначала мы с художником-постановщиком Варварой Тимофеевой рождаем визуальные образы «Золотого петушка» на бумаге, затем идет долгий репетиционный процесс без костюмов, декораций, музыки и полноценного пения. Нужно включить воображение на полную мощь, чтобы дорисовать все в голове. И только потом включаются слои сцен, цвета, декораций, костюмов. Это очень интересно. Но если я скажу, что мне больше нравится работать со сценой, меня больше не пригласят в кино.

Записала Елена Ковалева