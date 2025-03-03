Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о перезапуске еженедельного приложения к газете «Коммерсантъ» об искусстве и культуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Все наверняка помнят, что когда-то, сравнительно еще недавно, в издательском доме «Коммерсантъ» славилось еженедельное приложение Weekend. В нем публиковались полосные тексты по разнообразнейшим областям культуры, туризма, еды и просто эссе штатных и привлеченных авторов. Давались анонсы предстоящих событий и рекомендации специалистов. Часто информация коллег была небесполезной для меня как для профессионала. Ну, и широкий читатель их любил. В целом Weekend был заметной частью отечественного инфополя.

Но как-то постепенно издание стало, говоря профессиональным языком, «протухать». Авторы исчезали из поля зрения, объем съеживался. Пока приложение не стало выходить раз в месяц, что сделало ситуацию абсурдной даже по названию. Мы шутили, что можно переименовать его в Month-End, а затем даже оно тихо прикрылось.

И вот в новом году вышел первый номер возобновленного издания. Под руководством коммерсантовца с солидным стажем Анны Черниковой. «С нового года мы перезапустили это издание. В первую очередь изменился график: теперь наше приложение и издание выходят по четвергам вместе с газетой "Коммерсантъ". Также, конечно, расширилось содержание. Не могу сказать, что сильно поменялось, именно расширилось, мы возвращаем в Weekend тематику, которая присутствовала на старте и которая всегда была интересна нашему читателю»,— рассказывает Анна.

Путешествия, обзоры театральной и киножизни, выставки и прочие культурные события обеих столиц и регионов. Интервью с заметными персонами. Сейчас выпущен уже пятый номер нового Weekend. Кстати, теперь он выходит по четвергам. Вы спросите, почему я так долго ждал, прежде чем рассказать об этом. Присматривался. Теперь уверен, что новое-старое издание будет интересно читателям и полезно специалистам. А авторы печатного приложения будут звучать в эфире радио “Ъ FM”.

Дмитрий Буткевич