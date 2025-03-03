В Новороссийске вернут имя Брежнева к цитате на мемориале «Малая Земля»

Имя Леонида Брежнева появится под его цитатой на мемориале «Малая Земля» в Новороссийске после реставрации памятника. Об этом сообщили в управлении культуры города-героя.

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О том, что во время реставрационных работ с «носа корабля» исчезло имя Брежнева, рассказал представитель отделения КПРФ Новороссийска Виталий Пронькин. По его словам, выявлены расхождения проекта реставрации фасада с историческим обликом.

«По неизвестной причине (уж очень не хочется думать про вредительство) в проекте отсутствуют работы по восстановлению авторства Л.И. Брежнева под его цитатой, размещенной на фасаде: “Горела земля, дымились камни. Плавился металл, рушился бетон. Но люди, верные своей клятве, не попятились с этой земли”»,— написал господин Пронькин.

Также он уточнил, что городской комитет КПРФ направил соответствующие обращения в министерство культуры Краснодарского края и депутату Законодательного собрания Кубани от КПРФ Павлу Соколенко.

Как узнал «Ъ-Новороссийск», имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева исчезло с мемориала «Малая Земля» еще в перестроечные годы. В проекте реставрации восстановление утраченной подписи памятной надписи не учли. Однако для сохранения памятника истории культуры и воссоздания его первоначального облика подрядчику было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность восстановления памятной надписи на стеле объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место высадки морского десанта 4 февраля 1943 г. на «Малой Земле».

Как уточнили в управлении культуры, восстановление подписи должно быть выполнено в рамках исполнения заключенного контракта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Дополнительных денежных средств на это не запланировано. Работы по реставрации мемориала «Малая земля» в городе-герое начались в 2024 году.

Алена Воробьева