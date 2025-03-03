Возле Арбитражного суда Ставрополя нашли закладку с мефедроном
В Ставрополе возле здания Арбитражного суда приставы нашли тайники с наркотиками. В двух полимерных пакетах оказалось 150 гр наркотического вещества, сообщили в антинаркотической краевой комиссии.
Фото: Администрация Ставрополя
«Прибывшими на место оперативниками свертки были направлены на экспертизу. Уже днем в здание районных судов Ставрополя пытались пройти двое неизвестных с признаками наркотического опьянения. Они не смогли объяснить цель своего визита, в связи, с чем были задержаны и переданы полиции»,— говорится в сообщении.
После проведения экспертизы полиция установила, что в закладках находился мефедорон. Правоохранители разбираются в ситуации и устанавливают владельцев тайников с наркотиками.