Возле Арбитражного суда Ставрополя нашли закладку с мефедроном

В Ставрополе возле здания Арбитражного суда приставы нашли тайники с наркотиками. В двух полимерных пакетах оказалось 150 гр наркотического вещества, сообщили в антинаркотической краевой комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

«Прибывшими на место оперативниками свертки были направлены на экспертизу. Уже днем в здание районных судов Ставрополя пытались пройти двое неизвестных с признаками наркотического опьянения. Они не смогли объяснить цель своего визита, в связи, с чем были задержаны и переданы полиции»,— говорится в сообщении.

После проведения экспертизы полиция установила, что в закладках находился мефедорон. Правоохранители разбираются в ситуации и устанавливают владельцев тайников с наркотиками.

Николай Аксенов