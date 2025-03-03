Зарубежные СМИ: Как скандал с Дональдом Трампом отразится на поддержке Киева?

Президент США может остановить военную помощь Украине. Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, этот вопрос Дональд Трамп обсудит с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом. Сами европейцы без США поддерживать Украину не хотят. Они пытаются убедить Зеленского помириться с Трампом, пишет Euroactiv. Издание добавляет, что в свою очередь британский премьер Кир Стармер продолжает обсуждать с Трампом предоставление поддержки европейским миротворцам в случае отправки на Украину. А в Вашинтоне рассматривают сценарий ухода Зеленского с поста президента. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

После провальной встречи в Овальном кабинете поддержка Зеленского в Европе сильна как никогда, отмечает CNN. И на контрасте отчетливо виден разрушительный раскол в западном альянсе. Республиканцы наоборот подталкивают президента Украины изменить его позицию в отношении войны с Россией или уйти в отставку. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Америке нужен лидер, который сможет иметь дело с Вашингтоном, а в конечном итоге и с русскими, чтобы положить конец конфликту на Украине. А «если станет очевидным, что личные или политические мотивы президента Зеленского не направлены на прекращение боевых действий в его стране, то, думаю, у нас возникнет реальная проблема», — добавил Уолц.

Однако Зеленский не планирует покидать свой пост, он заявил в Лондоне, что сможет спасти их отношения с Дональдом Трампом, отмечает Reuters. Но дальнейшие переговоры должны идти за закрытыми дверями. Зеленский повторил, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках мирного соглашения. И добавил, что по-прежнему готов подписать с США соглашение по редкоземельным металлам.

Bloomberg сообщает, что внутри самой Украины поддержка Зеленского только выросла после скандала в Белом доме. Агентство называет это «парадоксом Трампа и Вэнса». Опрошенные украинцы признаются, что даже если они не согласны с политикой своего президента, личные симпатии к нему усилились.

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