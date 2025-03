Дипломатия не выдерживает

Перепалка Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стала шоком для дипломатов. Они не уверены, что после такого лидеры в принципе могут продолжить диалог. Американские СМИ опросили работников Госдепартамента, спичрайтеров, советников президентов разных лет: все они согласны, что такого не было никогда. Как выяснила The New York Times, утром, до поездки в Белый дом, Владимир Зеленский встретился с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Тот поспешил дать украинскому президенту совет: не спорить с Трампом о гарантиях безопасности. Телеканал NBC отмечает, что личные отношения политиков испорчены давно. В 2019-м Трамп позвонил Зеленскому и потребовал начать расследование в отношении Хантера Байдена. На фоне этого скандала демократы запустили процедуру импичмента.

Смогут ли стороны восстановить диалог? И при каких условиях? Для начала Зеленскому нужно извиниться, заявил госсекретарь Марко Рубио: «Он должен извиниться за то, что все обернулось фиаско по его вине. Не было никакой нужды приезжать сюда и начинать спорить. Все пошло не по плану, когда он обратился к вице-президенту и спросил, о какой еще дипломатии тут идет речь. Да, тысячи людей погибли — это правда, и это плохо. Но мы пытаемся с этим разобраться. Мы пытаемся прекратить войну.

Единственный способ сделать это — усадить Россию за стол переговоров. Он же попытался атаковать президента Владимира Путина, поставить Трампа в позицию, где он тоже должен атаковать Путина, раздуть требования о том, что Россия должна заплатить за восстановление. Этому должны быть посвящены переговоры. Но когда ты заявляешь об этом агрессивно, никаких переговоров не будет.

И вот теперь кажется, что, может быть, Зеленский не хочет мира.

Он говорит, что хочет. Но, может, не хочет? И в этом случае он подрывает наши попытки заключить мир. И в этом случае он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая закончилась так, как она закончилась».

Трамп по итогу визита написал, что президент Украины может вернуться, когда будет готов заключить мирное соглашение. Европейский центр изучения экономической политики пишет, что глава Белого дома использует так называемую «дипломатию базуки», когда удар по партнерам оказывается настолько резким и неожиданным, что те моментально начинают идти на уступки. Впрочем, в интервью Fox News Владимир Зеленский не отказался от своих слов и извиняться не стал.

Телеканал обратился за комментарием к бывшему советнику по нацбезопасности США Кэтлин Макфарлэнд. Она считает, что Вашингтону нужен другой собеседник: «Кажется, Зеленский думает, что нам так нужна эта сделка по редкоземельным металлам, что мы де-факто будем считать их членами НАТО. И он постоянно повторяет, что мы не можем доверять Путину, нам нужны гарантии безопасности, но те гарантии, которые вы предлагаете, недостаточно хороши. Ему, судя по всему, нужно военное присутствие США. Но президент не допустит этого, потому что они не члены Североатлантического альянса, и мы не будем защищать их.

Мне кажется, это не приведет ни к чему хорошему. Зеленскому нужно либо в корне поменять свою позицию, во что я не верю, либо он уходит в отставку, и на Украине появляется другой лидер, готовый к мирным переговорам.

Просто перед президентскими выборами я общалась с украинскими официальными лицами, и они всегда говорили: "Президент Байден обещал нам все, что потребуется, так долго, сколько потребуется". Я объясняла, что если изберут Трампа, так больше не будет. Мы не будем участвовать в войне, обреченной на поражение. Измените свой подход. Они не изменили. И теперь я могу гарантировать: если стороны соберутся за столом для мирных переговоров, Зеленского туда не позовут, не с таким отношением».

Телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп не стремится к смене президента Украины. Также в американской администрации нет дискуссии о лучшей альтернативе Зеленскому. Однако, как сообщили источники The New York Times и The Washington Post, поставки американской военной помощи Киеву могут прекратиться полностью. СМИ также распространяют цитату министра торговли США Говарда Латника, обращенную к Зеленскому: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром». Но, как убедился “Ъ FM”, она вырвана из контекста.

Отношения Трампа и Зеленского не обречены, отметил в беседе с “Ъ FM” американский дипломат Джон Хербст, который работал послом на Украине: «Однозначно, диалог все еще возможен. Есть вещи, которые их объединяют. Эта сделка по редкоземельным металлам важна для США, потому что Соединенные Штаты не хотят быть зависимыми от Китая в этом вопросе. А Украина очень хочет быть союзником США. И Киеву важна эта сделка, чтобы укрепить отношения с Трампом и получить инвестиции для разработки месторождений. Во-вторых, и США, и Украина заинтересованы в том, чтобы прекратить конфликт. Трамп предложил компромисс: Украина в какой-то степени уступит территории и получит 20-летний мораторий на вступление в НАТО, Россия согласится с тем, что на Украине появятся европейские войска и что США с союзниками вооружат Украину до зубов для предотвращения повторной агрессии. Зеленский уже дал сигнал, что готов обсуждать компромисс, а вот Россия не дала никаких сигналов даже после переговоров в Эр-Рияде. И этот факт может в какой-то мере восстановить отношения между Трампом и Зеленским. Наконец, для всех мировых лидеров личные отношения важны, но личные отношения — это еще не все. Когда того требуют национальные интересы, настоящий государственник, если политик — это государственник, принимает вызов».

Одним из главных символов прошедших переговоров в Белом доме стала реакция посла Украины в США. Во время спора Трампа и Зеленского она скрыла лицо руками и мотала головой.

Иван Якунин